Маунт считает, что у сборной Англии были моменты в матче с Италией

Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт подвел итоги матча Лиги наций против Италии (0:0).

«Это расстраивает, мы хотим побеждать, создавать моменты и забивать голы. Вероятно, мне следовало лучше распорядиться своими моментами, у нас было еще несколько моментов, и мы должны обратить внимание на это. Мы играем на ноль, это позитивный момент, но мы должны продолжать работать.

У нас были моменты, и, вероятно, мы должны были забивать. Иногда бывают периоды, когда это трудно сделать. Мы должны продолжать усердно работать на тренировках, искать то, в чем мы можем стать лучше. У нас есть игроки, талант и качество, просто нужно работать", — приводит слова Маунта BBC Sport.

Англия после трех туров занимает последнее место в 3-й группе дивизиона А. Команда в трех встречах набрала только 2 очка. Италия сохраняет первую строчку, имея в активе 5 очков.