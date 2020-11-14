Матчи Норвегии в Лиге наций под угрозой. Норвежский минздрав запретил сборной выезжать за границу

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной команде по футболу покидать территорию страны ради матчей Лиги наций против Румынии и Австрии, сообщает пресс-служба скандинавской сборной.

Футболисты и персонал сдавали тесты четыре раза с момента прибытия в Норвегию, все результаты показали отрицательный результат. Несмотря на это, местный минздрав не разрешает команде выехать в Румынию и Австрию на матчи Лиги наций из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Норвегии обратилась с письмом в адрес министерства с просьбой разрешить команде выезд на матч с Румынией. Отмечается, что румынская сторона готова принять норвежцев, обе стороны уверены в том, что протокол безопасности УЕФА является надежным и не видят препятствий в проведении матча.

The NT not allowed to travel to Romania/Austria by the Norwegian Directorate of Health.



What a mess. https://t.co/oGITjpW339 — ?? Football (@NORftbl) November 14, 2020

Норвегия занимает 2-е место в своей группе Лиги наций и сохраняет шансы на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира-2022 через этот турнир.