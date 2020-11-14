Матчи Норвегии в Лиге наций под угрозой. Норвежский минздрав запретил сборной выезжать за границу
Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной команде по футболу покидать территорию страны ради матчей Лиги наций против Румынии и Австрии, сообщает пресс-служба скандинавской сборной.
Футболисты и персонал сдавали тесты четыре раза с момента прибытия в Норвегию, все результаты показали отрицательный результат. Несмотря на это, местный минздрав не разрешает команде выехать в Румынию и Австрию на матчи Лиги наций из-за пандемии коронавируса.
Федерация футбола Норвегии обратилась с письмом в адрес министерства с просьбой разрешить команде выезд на матч с Румынией. Отмечается, что румынская сторона готова принять норвежцев, обе стороны уверены в том, что протокол безопасности УЕФА является надежным и не видят препятствий в проведении матча.
The NT not allowed to travel to Romania/Austria by the Norwegian Directorate of Health.— ?? Football (@NORftbl) November 14, 2020
What a mess. https://t.co/oGITjpW339
Норвегия занимает 2-е место в своей группе Лиги наций и сохраняет шансы на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира-2022 через этот турнир.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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