Матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана перенесены на нейтральное поле

УЕФА принял решение о переносе матчей Лиги наций Армения — Грузия и Азербайджан — Кипр на нейтральное поле, сообщает пресс-служба организации. Вероятно, это связано с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Матч Армения — Грузия состоится 11 октября в Тыхы (Польша). Начало в 19.00 по московскому времени. 13 октября Азербайджан сыграет с Кипром в Тиране (Албания). Игра также начнется в 19.00. Команды выступают в дивизионе С Лиги наций.