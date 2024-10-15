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Матч Северная Ирландия — Белоруссия под угрозой, белорусские футболисты могут не получить британские визы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Проведение матча 5-го тура Лиги наций Северная Ирландия — Белоруссия находится под угрозой из-за санкций Великобритании, наложенных на Белоруссию, сообщает BBC.

По данным источника, белорусские футболисты и персонал национальной команды могут не получить визы для въезда в Белфаст, где должна пройти игра.

В случае, если правительство Великобритании не разрешит проведение матча в Белфасте, Футбольной ассоциации Северной Ирландии придется искать другое место проведения матча.

«Есть трудности с нашей домашней игрой против Белоруссии. Мы ждем решения, так что встреча с Болгарией может стать для нас последней домашней в году. Мы проведем матч, вопрос лишь в том, пройдет ли он в Белфасте или нет. Но решение не в наших руках», — приводит BBC слова главного тренера североирландцев Майкла О'Нила.

Матч Северная Ирландия — Белоруссия должен пройти 15 ноября. Первая игра между командами состоялась 12 октября в Залаэгерсеге (Венгрия) без болельщиков. Сборная Белоруссии проводит домашние матчи на нейтральной территории из-за ограничений УЕФА.

Белоруссия лидирует в группе 3 Лиги C с 5 очками в 3 матчах. Северная Ирландия занимает третью строчку с 4 очками.

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