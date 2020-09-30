Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу проведения ближайших матчей сборной России. Россияне проведут товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Все встречи пройдут при пустых трибунах.

— Мы понимаем, что не сможем провести ближайшие матчи со зрителями, потому что УЕФА рекомендовал играть до ноября без зрителей. Естественно, это плохо, потому что поддержка болельщиков помогла бы сборной. У нас была развернута фан-зона в Нижнем Новгороде на 4 тысяче человек, и этот формат понравился жителям. Мы и далее продолжим такую практику. Игру Россия — Турция смогут посмотреть на «Газпром Арене». На стадионе в Ростове-на-Дону — встречу Россия — Венгрия. (Евгений Белоусов)