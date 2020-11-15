Матч Лиги наций Румыния — Норвегия не состоится. Норвежские власти запретили команде отправиться на игру
Сборная Норвегии не сможет отправиться на матч Лиги наций против команды Румынии, сообщает сайт Федерации футбола Норвегии.
Сообщается, что государственные власти приняли решение, что сборная не имеет права вылетать на игру из-за ситуации с коронавирусом. Федерация футбола Норвегии обратилась в министерство здравоохранения, и ведомство, которое возглавляет Бент Хойе, не дало разрешение на вылет.
В федерации выразили разочарование таким решением. Футбольные функционеры и игроки уверены, что нет причин отказываться от вылета на матч. В то же время сборная подчинится решению правительства.
По данным итальянского журналиста Танкреди Палмери, правительство приняло такое решение после одного случая коронавируса в команде. Он указывает, что УЕФА попробует перенести матч. Если это окажется невозможным, то норвежцам засчитают поражение со счетом 0:3.
Romania-Norway has been cancelled due to Norwegian authorities not letting fly team after finding 1 coronavirus case.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 14, 2020
Uefa will now try to reschedule game.
If rescheduling won't be possible, then 3-0 to Romania will be awarded
Матч Румыния — Норвегия должен был состоятся сегодня. В календаре у норвежцев еще один выездной матч дивизиона В Лиги наций — против Австрии 18 ноября.
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