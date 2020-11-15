Сборная Норвегии не сможет отправиться на матч Лиги наций против команды Румынии, сообщает сайт Федерации футбола Норвегии.

Сообщается, что государственные власти приняли решение, что сборная не имеет права вылетать на игру из-за ситуации с коронавирусом. Федерация футбола Норвегии обратилась в министерство здравоохранения, и ведомство, которое возглавляет Бент Хойе, не дало разрешение на вылет.

В федерации выразили разочарование таким решением. Футбольные функционеры и игроки уверены, что нет причин отказываться от вылета на матч. В то же время сборная подчинится решению правительства.

По данным итальянского журналиста Танкреди Палмери, правительство приняло такое решение после одного случая коронавируса в команде. Он указывает, что УЕФА попробует перенести матч. Если это окажется невозможным, то норвежцам засчитают поражение со счетом 0:3.

Romania-Norway has been cancelled due to Norwegian authorities not letting fly team after finding 1 coronavirus case.



Uefa will now try to reschedule game.

If rescheduling won't be possible, then 3-0 to Romania will be awarded — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 14, 2020

Матч Румыния — Норвегия должен был состоятся сегодня. В календаре у норвежцев еще один выездной матч дивизиона В Лиги наций — против Австрии 18 ноября.