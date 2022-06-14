Автобус сборной Италии попал в пробку. Матч с Германией может начаться позже запланированного времени

Автобус сборной Италии попал в пробку перед матчем с Германией

Матч четвертого тура Лиги наций между сборными Италии и Германии может начаться позже запланированного времени, сообщает Football Italia.

По информации источника, автобус итальянской сборной, двигавшийся без сопровождения полиции, попал в пробку по дороге к стадиону «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе.

Отмечается, что сборная Италии попала на стадион с опозданием как минимум на 30 минут.

Встреча между Италией и Германией должна начаться в 21:45 по московскому времени.

После трех туров Лиги наций Италия с пятью очками занимает первое место в третьей группе высшего дивизиона. Германия располагается на третьей позиции с тремя баллами.