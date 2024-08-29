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Сегодня, 01:28

Матч Франция — Израиль в Лиге наций может пройти без зрителей

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Руководство французской федерации футбола (ФФФ) рассматривает проведение матча Лиги наций против сборной Израиля без болельщиков, утверждает издание L'Equipe.

Матч, запланированный на 14 ноября, в соответствии с контрактными обязательствами ФФФ, должен состояться на стадионе «Парк де Франс» вместимостью 80 тысяч зрителей.

На данный момент, решение о возможном запрете посещения матча болельщиками по соображениям безопасности пока не принято.

Ранее федерация футбола Бельгии не сумела заручиться согласием муниципалитетов крупных городов страны о проведении домашнего матча со сборной Израиля, из-за опасений насилия и возможности крупных беспорядков из-за обстановке на Ближнем Востоке. В связи с этим бельгийская федерация футбола приняла решение провести домашний матч 6 сентября против сборной Израиля в Венгрии, в городе Дебрецен. (Эли Швидлер)

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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