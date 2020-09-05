Матч второго тура Лиги наций Чехия — Шотландия не состоится из-за коронавируса, сообщили в Футбольной ассоциации Чехии.

— В составе сборной выявлены два случая заражения коронавирусом, — приводит iDNES.cz слова представителя Футбольной ассоциации Чехии Михала Юрмана. — Было принято решение не принимать участия в матче второго тура.

Матч Чехия — Шотландия должен был состояться в понедельник, 7 сентября. В первом матче Лиги наций чехи победили Словакию (1:3).