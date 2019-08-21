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Матч «Брага» — «Спартак» покажут в России

16:12
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Российские зрители увидят матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» — «Спартак», который состоится в четверг в Португалии (21.45 мск).

Договоренность о трансляции достигнута между «Матч ТВ» и португальской компании Sport TV. При этом ответная встреча точно будет показана по российскому каналу — красно-белые передали ему права на трансляцию домашних игр в 3-м и 4-м раундах.

Подробности ситуации с показом матча — здесь //
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