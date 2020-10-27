Мартынович, Нехайчик и Драгун пропустят ноябрьские матчи Лиги наций сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель сообщил, что защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитники «БАТЭ» Павел Нехайчик и Станислав Драгун пропустят ноябрьские матчи Лиги наций.

«Все трое попросили не вызывать их на ноябрьский сбор. По их словам, это не спонтанное, а обдуманное, взвешенное решение. У каждого на то свои причины. Учитывая заслуги этих футболистов, отнеслись к их просьбам с пониманием и уважением и пошли им навстречу. Хотя всех троих хотели видеть на предстоящем сборе», — цитирует Мархеля «Прессбол».

В ноябре белорусы проведут контрольный матч с румынами и две игры Лиги наций против Литвы и Албании.