24 марта, 03:14

Мартинес — о победе над Данией: «Это было совсем не похоже на то, как Португалия играла в первом матче»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Дании (5:2).

«Это было совсем не похоже на то, как мы играли в Дании. Я увидел способность интерпретировать игру и создавать моменты. Мы забили пять голов, что нелегко. Атмосфера в Копенгагене была очень хорошей, но сегодня в Лиссабоне она была еще лучше», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португальцы победили датчан со счетом 5:3 по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Лиги наций, в котором сыграют против Германии.

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
