Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча Лиги наций против Англии (2:0).

«Это прекрасный подарок к моей 50-й игре в качестве главного тренера сборной Бельгии. Мы очень хорошо начали игру, но во втором тайме возникли трудности. Когда ты забиваешь два гола, становится сложнее играть. Теперь нам нужно преодолеть еще одно препятствие, заработав три очка в среду», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.