Мартинес: «Из-за мыслей о финале Бельгия лишилась обычного хладнокровия»
06:51
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Данией в Лиге наций (4:2) отметил недостаток хладнокровия. По его словам, мысли команды были о финале турнира, который состоится в октябре 2021 года.
— В первом тайме, когда мы забили первый гол, команда стала играть с опаской, так как уже было, что терять, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Мы уже думали о финальном турнире. Из-за этого мы лишились обычного хладнокровия.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030104--belgium-vs-denmark/
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