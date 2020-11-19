Мартинес: «Из-за мыслей о финале Бельгия лишилась обычного хладнокровия»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Данией в Лиге наций (4:2) отметил недостаток хладнокровия. По его словам, мысли команды были о финале турнира, который состоится в октябре 2021 года.

— В первом тайме, когда мы забили первый гол, команда стала играть с опаской, так как уже было, что терять, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Мы уже думали о финальном турнире. Из-за этого мы лишились обычного хладнокровия.