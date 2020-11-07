Манчини вызвал в сборную Италию 41 футболиста
Тренерский штаб сборной Италии назвал список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. В него вошел 41 игрок. Полный состав команды опубликовал ее официальный Twitter.
#NAZIONALE ??— Nazionale Italiana ??? (@Vivo_Azzurro) November 7, 2020
Gli #Azzurri ? convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di novembre contro #Estonia ??, #Polonia ?? e #Bosnia ??
Maggiori info sulle convocazioni ?? https://t.co/jRvGgzzoKJ#VivoAzzurro pic.twitter.com/0rLtBcWfPx
Ранее главный тренер итальянцев Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. 11 ноября итальянцы сыграют товарищеский матч со сборной Эстонии. Затем им предстоят матчи Лиги наций со сборными Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.