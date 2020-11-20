Манчини выздоровел от коронавируса
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщил сам специалист.
«Сегодня я получил отрицательный результат теста, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Я в порядке».
Из-за болезни Манчини пропустил матчи Лиги наций против команд Польши и Боснии и Герцеговины. В обоих играх итальянцы победили 2:0. Сборная Италии пробилась в финальный турнир.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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