Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Манчини выздоровел от коронавируса

21:15
Теги:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщил сам специалист.

«Сегодня я получил отрицательный результат теста, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Я в порядке».

Из-за болезни Манчини пропустил матчи Лиги наций против команд Польши и Боснии и Герцеговины. В обоих играх итальянцы победили 2:0. Сборная Италии пробилась в финальный турнир.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир