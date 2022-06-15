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Сегодня, 03:58

Манчини: «Германия была намного лучше нас и заслужила победу»

Манчини прокомментировал поражение от Германии в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Германии (2:5) в матче Лиги наций.

«Жалко заканчивать сезон таким образом. Германия сильна, но мы позволили им играть так, как они предпочитают. Мы допустили несколько ошибок, плохо защищались. Когда ты не успеваешь за такими игроками, всегда сильно рискуешь, потому что у них отличный темп и они очень опасны на открытом пространстве.

Это долгий путь. У нас будут хорошие вещи, и не такие хорошие. Даже сегодня были некоторые обнадеживающие признаки, такие как гол Ньонто и другие моменты, которые мы создали, но Германия была намного лучше нас и заслужила победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в группе. Италия с 5 очками находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).

Роберто Манчини
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Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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