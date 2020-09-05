Манчини проглядел отсутствие Кьеллини в стартовом составе сборной Италии. Специалист был без очков

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что ошибочно оставил защитника Джорджо Кьеллини в запасе на матч Лиги наций против Боснии (1:1).

— Когда мне показывали состав, на мне не было очков, — цитирует Daily Mail Манчини. — Мне просто сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был не Кьеллини, а Ачерби. В любом случае, мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини — в другом. Я спросил у Джорджио, с кем он хочет играть: с Боснией или Голландией? Он ответил, что хотел сыграть с боснийцами, но теперь нам придется поменять планы.

Следующий матч сборная Италии проведет против Голландии. Встреча состоится в понедельник, 7 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.