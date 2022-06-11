Манчини: «Впереди много работы, путь предстоит долгий»
Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Англии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Лиги наций против Англии отметил, что итальянской команде предстоит долгий путь обновления состава.
«У нас в составе несколько молодых игроков. Мы осознаем, что впереди много работы, путь предстоит долгий. Вперед мы можем двигаться с уверенностью в своих силах, поскольку провели два хороших матча против таких непростых соперников, как Германия и Венгрия», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
Матч Лиги наций Англия — Италия состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.
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