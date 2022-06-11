Манчини: «Впереди много работы, путь предстоит долгий»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Лиги наций против Англии отметил, что итальянской команде предстоит долгий путь обновления состава.

«У нас в составе несколько молодых игроков. Мы осознаем, что впереди много работы, путь предстоит долгий. Вперед мы можем двигаться с уверенностью в своих силах, поскольку провели два хороших матча против таких непростых соперников, как Германия и Венгрия», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч Лиги наций Англия — Италия состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.