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Сегодня, 03:52

Манчини: «Впереди много работы, путь предстоит долгий»

Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Англии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Лиги наций против Англии отметил, что итальянской команде предстоит долгий путь обновления состава.

«У нас в составе несколько молодых игроков. Мы осознаем, что впереди много работы, путь предстоит долгий. Вперед мы можем двигаться с уверенностью в своих силах, поскольку провели два хороших матча против таких непростых соперников, как Германия и Венгрия», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч Лиги наций Англия — Италия состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-15587e99ed0e-71b40486136c-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
Роберто Манчини
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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