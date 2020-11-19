Манчини по видеосвязи поздравил сборную Италии с выходом в финал Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил команду с победой над Боснией и выходом финал Лиги наций. Специалист на своей странице в Instagram опубликовал видео, как общается с игроками по видеосвязи. Он не смог руководить футболистами из-за коронавируса.

Итальянцы сыграют в финальной стадии против Англии, Франции и Испании в октябре 2021 года.

«Квалифицировались! Молодцы и нацелены на желаемый и заслуженный результат! Также думаю о тех, кого сегодня не было, и новичках! Вместе мы внесли вклад в эти 2 прекрасных года. Спасибо тренерам и всем. Невероятно!» — написал Манчини.