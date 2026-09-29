Манчини о победе Италии над Турцией в Лиге наций: «Физически мы выглядели очень хорошо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над сборной Турции (4:1) в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги наций.

«Кайоде сыграл очень хорошо, особенно в первые 60 минут. Сейчас в составе у нас молодые игроки, и победа в этом матче была очень полезна для них. Конечно, мы не судим их по одной победе или поражению.

Физически мы выглядели очень хорошо. Мы всегда стараемся играть в футбол, достойный формы сборной Италии. Думаю, мы хорошо ответили после матча с Бельгией.

Я пережил прекрасные времена в Турции, и здесь меня приняли очень тепло. Турецкий футбол продолжает улучшаться. Но сегодня мы сыграли хорошо. Думаю, причина сегодняшнего результата — наша хорошая игра», — цитирует итальянского тренера сайт УЕФА.

Сборная Италии (3 очка после 2 матчей) занимает 3-е место в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. 2 октября она сыграет со сборной Франции на выезде.