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Манчини о победе Италии над Турцией в Лиге наций: «Физически мы выглядели очень хорошо»

Манчини о победе Италии над Турцией в Лиге наций: «Физически мы выглядели очень хорошо»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над сборной Турции (4:1) в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги наций.

«Кайоде сыграл очень хорошо, особенно в первые 60 минут. Сейчас в составе у нас молодые игроки, и победа в этом матче была очень полезна для них. Конечно, мы не судим их по одной победе или поражению.

Физически мы выглядели очень хорошо. Мы всегда стараемся играть в футбол, достойный формы сборной Италии. Думаю, мы хорошо ответили после матча с Бельгией.

Я пережил прекрасные времена в Турции, и здесь меня приняли очень тепло. Турецкий футбол продолжает улучшаться. Но сегодня мы сыграли хорошо. Думаю, причина сегодняшнего результата — наша хорошая игра», — цитирует итальянского тренера сайт УЕФА.

Сборная Италии (3 очка после 2 матчей) занимает 3-е место в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. 2 октября она сыграет со сборной Франции на выезде.

Сборная Италии победила сборную Турции в&nbsp;матче Лиги наций (4:1).Италия разбила Турцию, гол-красавец Сперцяна обесценила ошибка вратаря, а Поттер преображает Швецию

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Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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