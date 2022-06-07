Манчини назвал Венгрию сильным соперником после победы над Англией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал Венгрию сильной командой перед матчем второго тура Лиги наций. В первом туре венгры обыграли сборную Англии (1:0).

«Есть много способов победить, нет единственной верной схемы. Мы можем выиграть, используя любую систему. Наша сборная пополнилась новыми игроками, им потребуется некоторое время, чтобы освоиться. Венгрия заслуженно обыграла Англию, с ними трудно бороться. Игроки сборной очень сильны физически и обладают качественными навыками в атаке. Это будет нелегко. Мы сделаем все, что в наших силах», — цитирует Манчини официальный сайт UEFA.

Сборная Италии в первом туре Лиги наций сыграла вничью с Германией (1:1). Матч между командой Манчини и сборной Венгрии пройдет на стадионе «Дино Мануцци» 7 июня. Начало встречи — 21:45 по московскому времени.