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Манчини назвал секрет серии из 11 побед

07:36
8 сентября. Голландия - Италия - 0:1. Роберто Манчини. Фото УЕФА
8 сентября. Голландия - Италия - 0:1. Роберто Манчини. Фото УЕФА
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Главный тренер сборной Италии? Роберто Манчини после победы над Голландией? в Лиге наций (1:0) отметил правильный менталитет у команды. Итальянцы выиграли 11-ю встречу кряду.

— Мы должны были забить хотя бы еще один гол, но я очень доволен игрой и характером своих игроков, — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини. — Приехать в Амстердам и играть с таким настроем против такой сильной команды никогда не бывает легко.

Нельзя выиграть 11 матчей подряд без правильного менталитета. Если вы выиграете 11 игр подряд, у вас есть что-то особенное, даже если наши предыдущие соперники были не так хороши, как голландцы, с которыми мы столкнулись сегодня вечером.

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