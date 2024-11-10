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Макрон посетит матч между сборными Франции и Израиля после беспорядков в Амстердаме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч между сборными Франции и Израиля в 5-м туре Лиги наций, сообщает AFP.

Игра пройдет 14 ноября на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже. Сообщается, что таким образом Макрон хочет продемонстрировать солидарность с израильтянами после недавних беспорядков в Амстердаме.

7 ноября «Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. После матча в столице Нидерландов начались беспорядки с участием израильских болельщиков и сторонников Палестины.

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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