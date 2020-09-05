Македония обыграла Армению в Лиге наций

В матче первого тура второй группы дивизиона С Лиги наций сборная Македонии дома победила команду Армении (2:1).

Все мячи были забиты с пенальти. В составе победителей отличились Эзджан Алиоски и Илия Несторовски. У армян в концовке реализовал 11-метровый Тигран Барсегян. В следующем туре Македония на выезде сыграет с Грузией, а Армения примет Эстонию.

Лига наций С

1-й тур

Македония — Армения — 2:1 (2:0)

Голы: Алиоски, 5 — с пенальти (1:0). Несторовски, 38 — с пенальти (2:0). Барсегян, 90+4 — с пенальти (2:1).

Македония: Шишковски, Ристовски, Ристевски (Спировски, 71), Велковски, Муслиу, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Трайковски, 75), Эльмас, Несторовски (Пандев, 61).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, С.Григорян (Бабаян, 47), Чалишир, Байрамян (Барсегян, 46), К.Оганесян, Корян, Арт.Григорян, Ангуло, Карапетян (Бриаско Балекян, 76).

Предупреждения: Ароян, 3. Амбарцумян, 37. Муслиу, 58. Алиоски, 72. К.Оганесян, 84.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

5 сентября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».