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Македония победила Эстонию в Лиге наций

18:54
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Македония обыграла Эстонию в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. На счету македонцев 9 очков в пяти играх и лидерство в таблице, эстонцы занимают последнюю строчку с 2 очками. В их составе с капитанской повязкой вышел бывший футболист «Амкара» Константин Васильев.

Македония — Эстония

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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