Македония победила Эстонию в Лиге наций
Македония обыграла Эстонию в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. На счету македонцев 9 очков в пяти играх и лидерство в таблице, эстонцы занимают последнюю строчку с 2 очками. В их составе с капитанской повязкой вышел бывший футболист «Амкара» Константин Васильев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/