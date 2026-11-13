Люксембург — Эстония: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Люксембурга и Эстонии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в пятницу, 13 ноября. Матч группы 4 лиги C пройдет на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и начнется в 22.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

13 ноября, 22:45. Стад де Люксембург (Люксембург)

Следить за ключевыми событиями встречи Люксембург — Эстония можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра в России необходима подписка с доступом к спортивному контенту.

В предыдущем туре Люксембург дома уступил Болгарии (0:2), а Эстония сыграла вничью с Исландией (0:0). После четырех матчей эстонская сборная набрала 6 очков и занимает второе место в группе. Люксембург с 3 очками располагается на четвертой строчке.

В первой встрече сборных 3 октября Эстония дома победила Люксембург (1:0).