Люксембург сыграет с Белоруссией в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге С. Начало игры в Люксембурге — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, трансляции в онлайн-кинотеатре доступны по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Люксембург — Белоруссия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Люксембург и Белоруссия играют в группе 3. В 1-м туре люксембуржцы уступили Северной Ирландии со счетом 0:2, а белорусы сыграли вничью с Болгарией (0:0).

В сезоне-2022/23 Люксембург занял второе место в группе с Турцией, Фарерскими островами и Литвой, а Белоруссия финишировала четвертой в квартете с Казахстаном, Азербайджаном и Словакией.