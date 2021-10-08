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Люка Динь пропустит финал Лиги наций из-за травмы

17:21
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Защитник «Эвертона» Люка Динь покинул расположение сборной Франции из-за травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.

У 28-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия. Таким образом, футболист не сможет помочь французской национальной команде в финале Лиги наций.

В финале Лиги наций Франция встретится с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.evertonfc.com/news/2285309/digne-withdraws-from-france-squad

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Иван Торопцев все материалы автора
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