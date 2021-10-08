Люка Динь пропустит финал Лиги наций из-за травмы
17:21
Защитник «Эвертона» Люка Динь покинул расположение сборной Франции из-за травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.
У 28-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия. Таким образом, футболист не сможет помочь французской национальной команде в финале Лиги наций.
Lucas Digne has withdrawn from the France squad due to a minor hamstring injury.#EFC ?— Everton (@Everton) October 8, 2021
В финале Лиги наций Франция встретится с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.evertonfc.com/news/2285309/digne-withdraws-from-france-squad
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