Люка Динь пропустит финал Лиги наций из-за травмы

Защитник «Эвертона» Люка Динь покинул расположение сборной Франции из-за травмы, сообщает официальный сайт английского клуба.

У 28-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия. Таким образом, футболист не сможет помочь французской национальной команде в финале Лиги наций.

Lucas Digne has withdrawn from the France squad due to a minor hamstring injury.#EFC ? — Everton (@Everton) October 8, 2021

В финале Лиги наций Франция встретится с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).