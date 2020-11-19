Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Лукаку: «Все чего я хочу — это видеть мяч в сетке ворот соперника»

04:13

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Данией в Лиге наций (4:2) признался, что всегда хочет забивать. В этой встрече форвард оформил дубль.

— Я нападающий, и все чего я хочу — это видеть мяч в сетке ворот соперника, — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку. — Передача в моменте, когда я забивал свой второй гол, была отличной. Я сумел опередить защитника и пробил головой. Гол получился великолепным. Я очень ему рад.

Бельгия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030104--belgium-vs-denmark/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир