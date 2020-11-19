Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Данией в Лиге наций (4:2) признался, что всегда хочет забивать. В этой встрече форвард оформил дубль.

— Я нападающий, и все чего я хочу — это видеть мяч в сетке ворот соперника, — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку. — Передача в моменте, когда я забивал свой второй гол, была отличной. Я сумел опередить защитника и пробил головой. Гол получился великолепным. Я очень ему рад.