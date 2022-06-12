Тренер Испании Энрике сообщил, что не будет рисковать основными игроками в матче с Чехией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что не собирается рисковать основными игроками команды в матче 4-го тура Лиги наций против Чехии.

«Чехия не дала нам забить некоторые мячи, которые были легкими в теории, и смогла поймать нас на ошибках. Я не собираюсь рисковать ни одним игроком из национальной команды. Если мы и рисковали травмированными игроками, то только по их собственному желанию. Так будет и на чемпионате мира», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании занимает 2-е место в группе Лиги наций, набрав 5 очков в 3 прошедших турах. Сборная Чехии идет на 3-м месте, заработав 4 очка.

Во втором туре команда Энрике сыграла вничью с Чехией в гостевом матче (2:2). Вторая игра между Испанией и Чехией пройдет в Малаге, начало — 21:45 по московскому времени.