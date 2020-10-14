Главный тренер сборной Испании Луис Энрике вступился за вратаря национальной команды, Давида де Хеа, после поражения от Украины (0:1) в Лиге наций.

— Всегда можно сделать больше, но винить Де Хеа — это уже плохая привычка, — приводит Goal.com слова Де Хеа. — Если Давида будут обвинять за такие матчи, то это уже слишком.

Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков. В двух предыдущих матчах испанцы обыграли Швейцарию (1:0) и разошлись миром с Португалией (0:0) в товарищеской встрече.