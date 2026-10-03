Де ла Фуэнте — об игр с Чехией: «Испанию ждет очень сложный и тяжелый матч»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА против Чехии.

«Выпустим состав, который, по нашему мнению, эффективнее всего способен добиться победы. Нас ждет очень сложный и тяжелый матч, как и любая другая игра, и для нас он также очень важен. Стартовый состав есть уже у меня в голове. Ямаль? Он, как и его партнеры по команде, провел 60 минут в прошлом матче, не отыграв всю встречу», — приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.

Матч Испания — Чехия пройдет в субботу, 3 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.