Де ла Фуэнте: «Все решится в Валенсии»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Сложно всегда побеждать. Особенно если в соперниках у тебя сборная Нидерландов. Матч развивался так, как мы и предполагали. Была классная игра. Второй гол голландцев больно по нам ударил, но мы смогли это преодолеть. Соперник был очень силен. Игра могла сложиться в пользу любой из сторон, но мы удовлетворены результатом. Все решится в Валенсии», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Ответная игра состоится в Испании в воскресенье, 23 марта. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.