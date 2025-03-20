Де ла Фуэнте — о матче с Нидерландами: «Это будет очень сложный матч, похожий на финал»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил, что матч против Нидерландов в Лиге наций будет похож на финал.

«У Нидерландов очень молодая и талантливая команда. На таком уровне возраст не имеет решающего значения. Главное — это способности, решительность и талант. Мы хотим победить и не думаем о том, чтобы решать все вопросы в Валенсии. Это будет очень сложный матч, похожий на финал», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.