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Де ла Фуэнте: «Все мы требуем от себя многого, после Евро-2024 даже больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Сербией (0:0) в матче Лиги наций.

«В первом тайме нам немного не хватало выдумки. После перерыва создали много момента, но с завершающими ударами не получалось. Все мы требуем от себя многого, после Евро-2024 даже больше. Это долгий процесс, и надо двигаться вперед шаг за шагом», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

8 сентября национальная команда Сербии сыграет против Дании, а Испания — против Швейцарии.

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Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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