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4 июня 2025, 06:55

Де ла Фуэнте: «Лигу наций нельзя назвать второстепенным турниром»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что испанцы придает огромное значение этому турниру.

«В Лиге наций участвуют трое предыдущих победителей турнира, трое предыдущих чемпионов мира и действующий чемпион Европы. Поэтому, конечно, Лигу наций нельзя назвать второстепенным турниром, и мы придаем ей огромное значение. Всегда говорил, что этот турнир сложнее групповой стадии на чемпионате Европы. Сборная Испании сделает все возможное и желает войти в историю, став первой сборной, дважды выигравшей Лигу наций», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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