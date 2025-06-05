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5 июня 2025, 05:45

Де ла Фуэнте: «Мне очень трудно сказать, что сборная Испании — фавориты»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что фаворита в этой встрече нет.

«Сборная Испании в четверке лучших. Фаворитов нет. Четыре матча, четыре финала. Мне очень трудно сказать, что мы фавориты, когда вокруг столько сильных команд. Победить может кто угодно. Мы можем продемонстрировать свою силу, работая как единое целое как в атаке, так и в обороне. Нам нужно будет показать сплоченность, прикрывать друг друга, пытаться выигрывать единоборства и быть агрессивными. Такова наша философия. Мы хотим играть с инициативой. Пусть соперники беспокоятся об Ольмо, Педри и других. Это турнир четырех суперкоманд, четырех составов, полных суперигроков», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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