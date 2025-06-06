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Де ла Фуэнте: «Любой из вратарей сборной Испании мог бы выйти в основном составе против Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций оценил игру вратаря Унаи Симоне.

«Любой из наших вратарей мог бы выйти в основном составе. Но Унай всегда служит для нас гарантией безопасности. Он удивительным образом читает игру и заслужил право оставаться главным», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испания в финале Лиги наций сыграет с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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