Де ла Фуэнте: «Любой из вратарей сборной Испании мог бы выйти в основном составе против Франции»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций оценил игру вратаря Унаи Симоне.

«Любой из наших вратарей мог бы выйти в основном составе. Но Унай всегда служит для нас гарантией безопасности. Он удивительным образом читает игру и заслужил право оставаться главным», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испания в финале Лиги наций сыграет с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.