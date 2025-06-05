Де ла Фуэнте: «Ямаля ждет великолепное будущее»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что у испанского нападающего Ламина Ямаля большое будущее.
«Ламина ждет великолепное будущее. Но наша задача — позаботиться обо всех тех мелочах, которые даже важнее футбольных навыков. Если он продолжит так же прогрессировать, то может стать легендой футбола», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.
Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.
17-летний Ямаль в этом сезоне забил 18 голов и сделал 25 голевых передач в 55 матчах во всех турнирах.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Новости
