Де ла Фуэнте: «Ямаля ждет великолепное будущее»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что у испанского нападающего Ламина Ямаля большое будущее.

«Ламина ждет великолепное будущее. Но наша задача — позаботиться обо всех тех мелочах, которые даже важнее футбольных навыков. Если он продолжит так же прогрессировать, то может стать легендой футбола», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

17-летний Ямаль в этом сезоне забил 18 голов и сделал 25 голевых передач в 55 матчах во всех турнирах.