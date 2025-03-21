Футбол
21 марта, 07:57

Спаллетти: «Сложно, когда играешь против таких высоких и сильных футболистов, как у сборной Германии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от Германии (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Порой мы выпадали из игрового ритма, а Германия всегда действовала ровно, на одном уровне. Потом мы в нескольких ситуациях сделали неправильный выбор, за что и поплатились. Особенно в эпизоде с ответным голом, когда они отыскали свободного игрока в штрафной.

Немецкие игроки очень высокие, поэтому я и выпустил Белланову. Они хорошо играют головой. Всем известно, что мы пропускам слишком много голов после «стандартов», но мы работаем над этим. Впрочем, все равно сложно, когда играешь против таких высоких и сильных футболистов. В то же время мы должны справляться и с этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Ответный матч состоится в Германии в воскресенье, 23 марта. Начало игры — 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
