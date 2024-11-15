Спаллетти: «Италия играла посредственно против Бельгии, но этого хватило для достижения нужного результата»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в матче Лиги наций.

«Трудный матч, очень напряженный. Первый тайм был хорошим, а вот во втором мы допустили ряд технических ошибок и играли посредственно, но этого хватило для достижения нужного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Сборная Италии занимает первое место в группе и гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций.