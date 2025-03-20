Спаллетти: «У матчей против Германии особенный шарм»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ждет великолепного матча против Германии в 1/4 финала Лиги наций.

«У матчей против Германии особенный шарм — у обеих команд богатая история. Не сомневаюсь, что нас ждет великолепный матч. Обе команды постараются победить. Мы будем играть в свой футбол. Немцы попробуют показать свой класс, а мы постараемся с этим справиться. Но мы хотим победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.