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Спаллетти: «Не собираемся довольствоваться одним очком в матче с Бельгией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассчитывает на победу в матче Лиги наций против Бельгии.

«Мы едем в Бельгию, чтобы победить, мы не собираемся довольствоваться одним очком. Надо правильно настроиться и не принимать ничего как должное», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч Бельгия — Италия состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

После 4 туров итальянцы лидируют в группе А2, набрав 10 очков. Бельгийцы идут на 3-й строчке — 4 очка.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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