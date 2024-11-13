Спаллетти: «Не собираемся довольствоваться одним очком в матче с Бельгией»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассчитывает на победу в матче Лиги наций против Бельгии.

«Мы едем в Бельгию, чтобы победить, мы не собираемся довольствоваться одним очком. Надо правильно настроиться и не принимать ничего как должное», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч Бельгия — Италия состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

После 4 туров итальянцы лидируют в группе А2, набрав 10 очков. Бельгийцы идут на 3-й строчке — 4 очка.