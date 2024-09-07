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Спаллетти — об игре Италии в матче с Францией: «Всегда есть к чему стремиться»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Францией в первом туре Лиги наций.

«Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Сегодня было важно оставаться командой.

На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели.

Игра Тонали была великолепной. Мы опасались, что он не выдержит все 90 минут, но в конце матча он промчался по флангу и сам вышел к воротам. Мы вновь открыли для себя фантастического игрока», — цитирует Спаллетти RAI Sport.

9 сентября Франция примет Бельгию, в этот же день Италия сыграет в гостях с Израилем.

 

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
Лучано Спаллетти
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