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Ловрен считает, что Хорватия заслужила ничью в матче с Португалией

02:55
Деян Ловрен (справа). Фото Instagram
Деян Ловрен (справа). Фото Instagram
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после поражения от Португалии в Лиге наций (2:3) отметил, что хорваты заслуживали ничьей. Также он добавид, что его команда сыграла неплохо.

— Очень обидно. Мы отдали игре все силы, что у нас были, — цитирует пресс-служба УЕФА Ловрена. — Наши усилия могли быть вознаграждены ничьей. Мы знаем результат игры в Париже, здорово, что мы остались в Лиге А. Но в поражении в любом случае ничего хорошего нет.

Если взглянуть на матч в целом, то мы провели его неплохо. Не получи Рог красную карточку, мы могли бы побороться за победу.

Хорватия — Португалия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030109--croatia-vs-portugal/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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