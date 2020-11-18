Ловрен считает, что Хорватия заслужила ничью в матче с Португалией

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после поражения от Португалии в Лиге наций (2:3) отметил, что хорваты заслуживали ничьей. Также он добавид, что его команда сыграла неплохо.

— Очень обидно. Мы отдали игре все силы, что у нас были, — цитирует пресс-служба УЕФА Ловрена. — Наши усилия могли быть вознаграждены ничьей. Мы знаем результат игры в Париже, здорово, что мы остались в Лиге А. Но в поражении в любом случае ничего хорошего нет.

Если взглянуть на матч в целом, то мы провели его неплохо. Не получи Рог красную карточку, мы могли бы побороться за победу.