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Ловрен и Влашич попали в заявку сборной Хорватии на осенние матчи Лиги наций

13:55
Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен. Фото Reuters
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Сборная Хорватии огласила заявку на ближайшие матчи Лиги наций. 5 сентябре команде предстоит сыграть против Португалии в Порту, а 8 сентября — также на выезде против сборной Франции.

В заявку хорватов вошли два представителя чемпионата России. Это защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Кроме того, защитник «Рубина» Филип Уремович был включен в расширенный список и будет вызван в команду, если кто-то из основных игроков получит травму.

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