Литва на выезде обыграла Албанию
Сборная Литвы победила команду Албании (1:0) в матче второго тура четвертой группы дивизиона С Лиги наций.
Единственный мяч на 51-й минуте забил Донатас Казлаускас. На 87-й минуте у хозяев был удален Эльсеид Хюсай.
После двух туров все команды четвертой группы (Казахстан, Албания, Белоруссия, Литва) имеют в активе по три очка.
Лига наций С
Группа 4
2-й тур
Албания — Литва — 0:1 (0:0)
Гол: Казлаускас, 51.
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Михай, Абраши, Ляци, Траши (Роши, 61. Бройя, 75), Гьясула (Узуни, 60), Садику, Манай.
Литва: Шведкаускас, Палионис, Вайткунас, Гирдвайнис, Ласицкас (Сиргедас, 61), Миколюнас, Дапкус, Казлаускас (Вербицкас, 74), Воробьев, Шимкус, Лаукжемис (Романовский, 78).
Предупреждения: Ляци, 45+1. Казлаускас, 45+3. Хюсай, 45+3. Ласицкас, 55. Воробьев, 65.
Удаление: Хюсай, 87.
Судья: Бойко (Украина).
7 сентября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».