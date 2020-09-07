Литва на выезде обыграла Албанию

Сборная Литвы победила команду Албании (1:0) в матче второго тура четвертой группы дивизиона С Лиги наций.

Единственный мяч на 51-й минуте забил Донатас Казлаускас. На 87-й минуте у хозяев был удален Эльсеид Хюсай.

После двух туров все команды четвертой группы (Казахстан, Албания, Белоруссия, Литва) имеют в активе по три очка.

Лига наций С

Группа 4

2-й тур

Албания — Литва — 0:1 (0:0)

Гол: Казлаускас, 51.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Михай, Абраши, Ляци, Траши (Роши, 61. Бройя, 75), Гьясула (Узуни, 60), Садику, Манай.

Литва: Шведкаускас, Палионис, Вайткунас, Гирдвайнис, Ласицкас (Сиргедас, 61), Миколюнас, Дапкус, Казлаускас (Вербицкас, 74), Воробьев, Шимкус, Лаукжемис (Романовский, 78).

Предупреждения: Ляци, 45+1. Казлаускас, 45+3. Хюсай, 45+3. Ласицкас, 55. Воробьев, 65.

Удаление: Хюсай, 87.

Судья: Бойко (Украина).

7 сентября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».