Сборные Литвы и Косова встретятся в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра будет проходить на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

С основными событиями игры Литва — Косово можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 2 лиги С. Литва стартовала в Лиге наций с двух поражений от Кипра (0:1) и Румынии (1:3), Косово проиграло Румынии (0:3) и победило Кипр (4:0).

Ответный матч команды проведут 18 ноября.