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Сегодня, 15:00

Литва — Косово: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Литвы и Косова встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Литвы и Косова встретятся в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра будет проходить на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

С основными событиями игры Литва — Косово можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 2
12 окт, 16:00. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Косово

Сборные выступают в группе 2 лиги С. Литва стартовала в Лиге наций с двух поражений от Кипра (0:1) и Румынии (1:3), Косово проиграло Румынии (0:3) и победило Кипр (4:0).

Ответный матч команды проведут 18 ноября.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Косова по футболу
Сборная Литвы по футболу
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