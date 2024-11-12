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Сегодня, 12:53

Лисаковичу отказали в визе перед матчем Северная Ирландия — Белоруссия в Лиге наций

Руслан Минаев
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Виталий Лисакович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающему «Балтики» и сборной Белоруссии Виталию Лисаковичу отказали в получении британской визы, сообщает Sport5.

Форвард не сыграет в матче Лиги наций против Северной Ирландии. Встреча пройдет 15 ноября в Белфасте.

Также визы не получили игрок «Урала» Валерий Бочеров и Павел Савицкий из «Немана» (Гродно). Футболисты отправятся в Болгарию, с национальной командой Белоруссия встретится 18 ноября.

Сборная Белоруссии с 6 очками занимает второе место в группе 3 лиги C. Северная Ирландия лидирует с 7 очками.

Источник: sport5.by
Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Виталий Лисакович
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